عين الدفلى: الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

أطاحت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن عين الدفلى، بشبكة إجرامية منظمة متكونة من 6 أشخاص مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. وتم حجز أكثر من 3800 قرص مهلوس، ومجموعة هواتف نقالة ومركبتين، إضافة إلى مبلغ مالي يعد من عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتم الإطاحة بأفراد الشبكة عقب استغلال معلومات تتعلق بنشاط أحد أفرادها المقيم بولاية عين الدفلى. الذي كان يعقد صفقاته المجرمة على مستوى إحدى محطات الخدمات بالطريق السيار بجليدة بعين الدفلى. أين تمكن عناصر الشرطة وفق خطة أمنية محكمة من توقيفه رفقة شريكه وممونهما المنحدر من ولاية الجزائر. الذي كان رفقة إمرأة على متن مركبته الخاصة بصدد عقد صفقة بيع وشراء.

وضبطوا متلبسين بحيازة 3818 قرص مهلوس. وبتعميق الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع النيابة المختصة. تمكن عناصر الفرقة بعد تمديد الإختصاص وتفتيش مساكن عنصرين آخرين من نفس الشبكة بالجزائر العاصمة من توقيفهما وحجز صاعق كهربائي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة بعين الدفلى.