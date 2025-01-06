عين الدفلى.. الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز 3128 كبسولة “بريغابالين”

تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وتوقيف 04 من أفرادها، مع حجز 3128 كبسولة بريغابالين.

ومكنت العملية من حجز كمية من مسحوق أبيض، 384 وحدة ألعاب نارية (شماريخ و بوق). إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية و الأجنبية من عائدات الترويج و مركبة.

العملية جاءت بعد رصد ومتابعة ميدانية من طرف عناصر ذات الفرقة اثر تمكنها من الحصول على معلومات عن نشاط بعض أفراد الشبكة. بمدينة عين الدفلى و تحديد مكان اخفاء سمومهم.

حيث جرى بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة و تفتيش أحد المساكن من ضبط كمية المؤثرات العقلية و الشماريخ المذكورة. و توقيف أفراد الشبكة تباعا.

وتم إحالة المشتبه فيهم على الجهة القضائية المختصة بموجب ملف جزائي.

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