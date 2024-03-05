عين الدفلى: الإطاحة بشبكة تتاجر بالمهلوسات من بينهم إمرأة

تمكنت شرطة عين الدفلى من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة. و توقيف 05 أشخاص من بينهم إمرأة مع ضبط 2030 قرص إكستازي.

العملية وتوقيف أفراد الشبكة تم بعد عمل استعلامي مكثف. و متابعة من طرف فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات لنشاط أحد الأشخاص (ينحدر من الغرب الجزائري) و ذلك على مستوى بلدية عين السلطان بولاية عين الدفلى، بعدما تبين أنه ينشط ضمن شبكة إجرامية.

الخطة الأمنية المحكمة مكنت من توقيف المشتبه بمعية شركائه إمرأة. و شخص آخر مع ضبط 2030 قرص من المخدر الصلب “إكستازي”. كما أن التحقيق المعمق و الأبحاث الميدانية مكنا من توقيف شخصين آخرين من أفراد الشبكة لاحقا.

حيث أن المشتبه فيهم تم تقديمهم امام الجهة القضائية المختصة.