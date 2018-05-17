تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية عن الدفلى، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تضم 3 أفراد بينهم امرأة، مختصة في السرقة والاعتداء على الأشخاص عبر الطريق السيّار شرق- غرب في شطره الرابط بين بلديتي بوراشد بومدفع.

العملية، حسبما أفاد به بيان للقيادة الدرك الوطني، مكنت من حجز أدوات تستعمل في عملية السرقة والاعتداء.

واسترجاع الأشياء المسروقة المتمثلة في 10 هواتف نقالة من مختلف الأنواع، 10 شرائح هاتفية لمختلف المتعاملين، بطاقة ذاكرة.

ومبلغ مالي يقدر بـ138.000 دج، وثائق إدارية، سيارة سياحة، 13 سلاح أبيض من مختلف الأحجام والأصناف.

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وأشار البيان، إلى أنه تم من خلال هذه العملية حل لغز 8 قضايا مماثلة، وإرجاع الأمن والسكينة لدى المواطنين عبر كامل إقليم الاختصاص.