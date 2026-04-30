عين الدفلى: الإطاحة بشبكة تُروّج المخدرات وحجز 4.5 كلغ بخميس مليانة

تمكنت شرطة خميس مليانة بولاية عين الدفلى من شل نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات. مع حجز قرابة 4.5 كلغ كيف معالج و مبلغ مالي يقدر بـ240 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

العملية كانت ثمرة خطة أمنية محكمة إرتكزت على تحريات ميدانية مكثفة لمشروع إجرامي لأحد الأشخاص المقيمين بإحدى البلديات الشرقية لولاية عين الدفلى. حول إستلام شحنة من المخدرات قادمة من الغرب الجزائري.

الخطة الأمنية كللت بضبط هذا الأخير على متن مركبة رفقة ممونه متلبسين بحيازة 47 صفيحة كيف معالج بوزن إجمالي 4.461 كلغ كانت مخفية بإحكام. إضافة إلى 240 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

بتعميق التحقيق كشف محققو الفرقة الأسلوب الإجرامي للشخصين الموقوفين و المتمثل في النشاط ضمن جماعة إجرامية منظمة. مع ضبط مركبة أخرى كانت تستعمل في النشاط هذه الاجرامي. حيث سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة بموجب ملف جزائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور