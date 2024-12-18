عين الدفلى: الإطاحة بشبكة لتزوير النقود وضبط 3400 دولار أمريكي مزوّرة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بومدفع بولاية عين الدفلى، نهاية الأسبوع المنصرم من شل نشاط عصابة إجرامية تتكون من أربعة اشخاص. تمتهن تزوير العملة الصعبة، مع حجز مبلغ مالي مزوّر يقدّر بـ 3400 دولار أمريكي.

حيثيات القضية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بتزوير النقود من العملة الصعبة وطرحها للتداول بمدينة بومدفع. أين تم إعداد خطة أمنية التي مكنتها من توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن مركبة سياحية.

ولدى تفتيش السيارة تم العثور بداخلها على أوراق نقدية مزوّرة لعملة أجنبية “دولار أمريكي”. ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة لمواصلة الإجراءات القانونية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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