عين الدفلى: الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالمهلوسات وحجز 10 آلاف قرص

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ بعين الدفلى من توقيف أربعة أشخاص من بينهم إمرأة. و ضبط 10405 قر ص مهلوس بريغابلين و 900 مؤثر عقلي إكستازي. و أزيد من 388غ كيف معالج وأسلحة بيضاء متنوعة.

القضية تمت بعد استغلال لمعلومات عن حيازة أحد الأشخاص لكمية من الأقراص المهلوسة لغرض البيع و الترويج. بعد اتخاذ الاجراءات القانونية، تم مباشرة التحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه و بحوزته سبعة أقراص مهلوسة و أسلحة بيضاء متنوعة.

ومواصلة للتحريات في القضية تكللت بتوقيف الممون الرئيسي لكمية المؤثرات العقلية. و ضبط بحوزته على 10405 قرص مهلوس بريغابلين و900 مؤثر عقلي إكستازي و أزيد من 388غ كيف معالج. كما تكللت الأبحاث عن توقيف ثلاثة أشخاص من شركائه في القضية من بينهم إمرأة .

وقامت ذات المصالح بإنجاز ملف جزائي عن قضية حجز كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. و بموجبه أحيل المشتبه فيهم على الجهة القضائية المختصة.