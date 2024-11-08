عين الدفلى: الإطاحة بعصابة أحياء تزرع الرعب بالكلاب المدربة

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بعين الدفلى من الإطاحة يطيح بعصابة أحياء متكونة من سبعة أشخاص. وتم حجز أسلحة بيضاء متنوعة و كلب شرس مدرب.

وفي بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناء على اتصالات على الرقم الأخضر 1548 خلال الفترة الليلية. مفادها وجود شجار باستعمال أسلحة بيضاء “خناجر و عصي خشبية” بين مجموعة من الأشخاص على مستوى أحد أحياء مدينة عين الدفلى.

وقد تم على الفور التنقل لمكان وقوع الشجار للتدخل، أين لاذ الأشخاص المشتبه فيهم بالفرار لدى مشاهدتهم لعناصر الشرطة.و تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة، من ذوي السوابق العدلية. حيث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية و الأمنية و واستغلالا للمعلومات تم تكثيف الأبحاث و التحريات الميدانية للإطاحة بأفراد العصابة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة عين الدفلى تم تنفيذ تفتيشات لمساكن المشتبه فيهم. أين عثر عناصر الضبطية القضائية على أسلحة بيضاء محظورة متمثلة في سواطير و خناجر و سكاكين و عصي خشبية على شكل مضرب البيسبول. بالإضافة كذلك إلى كلب شرس مدرب يستخدم في الإعتداءات و إثارة الرعب بين المواطنين.

وقد أنجزت ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم و أحيلوا بموجبها على النيابة المختصة.

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