عين الدفلى: الإطاحة بعصابة أحياء مسبوقين قضائيا

تمكن الأمن الحضري الخارجي بسيدي لخضر، في عين الدفلى، من الإطاحة بعصابة أحياء. تتكون من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة من المسبوقين قضائيا.

المشتبه فيهم تم توقيفهم يوم 6 سبتمبر الجاري، بعد تدخل ميداني فوري ومحكم لقوات الشرطة. على خلفية وقوع شجار بالأسلحة البيضاء بين المشتبه فيهم على مستوى شارع أول نوفمبر بسيدي لخضر.

عملية توقيفهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء مختلفة، إضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة. المشتبه فيهم قدموا بموجب ملفات جزائية أمام الجهات القضائية لدى محكمة خميس مليانة. عن قضية المشاجرة في الطريق العام، تكوين عصابة أحياء. بث الرعب في أوساط المواطنين، حمل أسلحة بيضاء محظورة، والمتاجرة في المؤثرات العقلية.