عين الدفلى: الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في الإعتداء و السرقة

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بالعطاف، بعين الدفلى من الإطاحة بثلاثة أشخاص، شكلوا جماعة إجرامية مختصة في الإعتداء على المواطنين و سرقة ممتلكاتهم.

وفي بيان لمديرية أمن الولاية، فإن عملية توقيف المشتبه فيهم والذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 سنة يقيمون بمدينة العطاف، جاءت على خلفية تسجيل شكاوى ضدهم من طرف ضحاياهم تتعلق بسرقة هواتفهم النقالة بعد تهديدهم بواسطة أسلحة بيضاء.

وأضاف البيان، أن المشتبه فيهم تم توقيفهم تباعا بعد عمليات ترصد بناءا على الأوصاف المقدمة من قبل الضحايا أحدهم ضبط متلبسا بحيازة سلاح أبيض ” خنجر”.

المشتبه فيهم، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العطاف بموجب ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء بتوافر ظرفي الليل و التعدد و حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، أين تم خصهم بأمر إيداع.