عين الدفلى..الإطاحة بعصابة انتحلت صفة رجال أمن لسرقة سيارات ومبالغ مالية

وضعت السلطات الأمنية بولاية عين الدفلى، حدا لعصابة إجرامية خطيرة امتهنت سرقة مواطن تحت تهديد السلاح، وانتحال صفة رجال الأمن.

وكشف وكيل الجمهورية بمحكمة عين الدفلى في ندوة صحفية، أن هذه العصابة المتكونة من 3 أفراد إنتحل أحد أفرادها صفة نائب عام بقضاء الجزائر .

وأضاف المصدر نفسه، أن هذه العصابة قامت بسرقة سيارات ومبالغ مالية بالزي الرسمي للشرطة.

هذا وعثر بحوزة أفرادها على أسلحة ألية، أجهزة راديو، واغلال يدوية .

وبعد تقديم أطراف القضية أمام نيابة عين الدفلى، تم متابعة المنهمين الثلاث”م ع”، “س ع”، “ه س” بمايلي:

-جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية.

-جناية الإختطاف مع ارتداء بزة رسمية وبواسطة وسيلة نقل مع تهديد المجني عليه بالقتل وتعريضه للعتف الجسدي.

-جناية السرقة مع حمل سلاح ناري ظاهر، وتقليد خاتم الدولة.

-جنحة حيازة بدون رخصة من سلطة المؤهلة قانونا سلاح ناري من الصنف الرابع.

-جنحة إنتحال وظيفة عمومية .

-جنحة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها.

وقد تم إلتماس أمر إيداع للمتهم “م ع” وأمر بالقبض ثم إيداع “س ع”، و”ه س” ومصادرة المحجوزات.