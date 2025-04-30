عين الدفلى.. الإطاحة بعصابة خطيرة تتكون من 21 شخصا وحجز أسلحة بيضاء بالعطاف

أطاحت شرطة العطاف (ولاية عين الدفلى) بعصابة أحياء تتكون من 21 شخصاً بثّت الرعب في أوساط المواطنين والمساس بالنظام العام. مع ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام ، مؤثرات عقلية، وكلاب مدربة تستعمل في الاعتداءات.

القضية جاءت بناءً على اتصالات عبر الرقم الأخضر 1548 خلال الفترة الليلية مفادها وقوع شجار باستعمال أسلحة بيضاء بين مجموعة أشخاص على مستوى أحد أحياء مدينة العطاف. مع التسبب في بث الرعب في نفوس المواطنين والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية واستغلالا للمعلومات، تم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية للإطاحة بأفراد العصابة. إذ تم تنفيذ تفتيشات بالتنسيق مع النيابة لمساكن المشتبه فيهم، بعضهم من المسبوقين قضائياً. حيث تم ضبط عدد معتبر من الأسلحة البيضاء المحظورة (سواطير، خناجر، سكاكين، سيوف، عصيّ على شكل مضرب بيسبول، …إلخ)، زجاجات حارقة وكمية من البنزين، مؤثرات عقلية، أقنعة وجه، دراجتين ناريتين وكلاب مدربة تستخدم في الاعتداءات و إثارة الرعب بين المواطنين، كما تم العثور على بعض المسروقات.

بعد ذلك أنجزت ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا بموجبها على النيابة المختصة لأجل قضية: تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية. إنشاء وتنظيم عصابة أحياء والانخراط فيها والمشاركة. حيازة وتخزين أسلحة بيضاء غير مشروعة لفائدة عصابة أحياء مع علمهم بغرضها، حيازة زجاجات حارقة واستعمال كلاب معدة للهجوم. إهانة هيئة نظامية باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. عرقلة رجال القوة العمومية أثناء مهامهم لتنفيذ سند قضائي. الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة والمتاجرة في المؤثرات العقلية.