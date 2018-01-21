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عين الدفلى.. الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة المنازل

أخبار الجزائر
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عين الدفلى.. الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في سرقة المنازل
بقلم هواري شالخ / رشيد مشورب

اطاحت عناصر الدرك الوطني لعين الدفلى خلال الايام الماضية بشبكة اجرامية تتكون من 13 فردا من مختلف الأعمار في قضية تكوين عصابة وسرقة المنازل.

وتم استرجاع المسروقات المتمثلة في 25 هاتف نقال من مختلف الأنواع  19 شريحة هاتفية  لمختلف المتعاملين.

حامل مغناطيسي، 4 بطاقات تعبئة، 3 لوحات ذكية ،آلة تصوير، جهاز إيباد، دراجة نارية بدون وثائق، وثائق إدارية لمركبة دافسكي .

وخلال عملية التحقيق تم كشف 17 قضية مرتكبة  وفك لغز إرتكاب قضيتين (02) تم معالجتهما بموجب هذه القضية.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق  تم تقديم الموقوفين امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى.

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