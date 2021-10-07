عين الدفلى: الإطاحة بقاصر يروج المؤثرات العقلية

تمكن الأمن الحضري الرابع بخميس مليانة، ولاية عين الدفلى، من الإطاحة بقاصر يبلغ من العمر 17 سنة يروج المؤثرات العقلية.

وجاء توقيف المعني بعد استغلال معلومات تتعلق بنشاطه المشبوه بالقرب من الملعب البلدي محمد بلكبير عبد القادر بخميس مليانة. حيث كللت اثر مداهمة المكان من توقيفه متلبسا بحيازة حقيبة يدوية بها 39 كبسولة. ومبلغ مالي قدره 4400 دج مشكل من اوراق و قطع نقدية مختلفة. إلى جانب هاتف نقال مخصص للإتصال بزبائنه.