عين الدفلى: الإطاحة بمروجي المخدرات والأقراص المهلوسة
بقلم نسرين محفوف
أطاح الأمن الحضري الأول بخميس مليانة بمروجين للمخدرات والأقراص المهلوسة كانا يستعينان بدراجة نارية لتسليم الطلبيات لزبائنهما.
المعنيان البالغان من العمر 20 و 26 سنة بعد ترصد تحركاتهما، تم إيقافهما على مستوى الطريق الوطني رقم 14. بالقرب من جامعة خميس مليانة على متن دراجة نارية متلبسين بحيازة كمية من المخدرات. وزنها 25 غرام و كذا 60 قرص مهلوس. إلى جانب مبلغ مالي من عائدات نشاطهما المجرم قانونا.
العملية تندرج ضمن إطار مواصلة الجهود الميدانية الرامية إلى مروجي المواد المخدرة والمهلوسة في الأوساط الحضرية.
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