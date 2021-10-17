عين الدفلى: الإطاحة بمروجي المخدرات والأقراص المهلوسة

أطاح الأمن الحضري الأول بخميس مليانة بمروجين للمخدرات والأقراص المهلوسة كانا يستعينان بدراجة نارية لتسليم الطلبيات لزبائنهما.

المعنيان البالغان من العمر 20 و 26 سنة بعد ترصد تحركاتهما، تم إيقافهما على مستوى الطريق الوطني رقم 14. بالقرب من جامعة خميس مليانة على متن دراجة نارية متلبسين بحيازة كمية من المخدرات. وزنها 25 غرام و كذا 60 قرص مهلوس. إلى جانب مبلغ مالي من عائدات نشاطهما المجرم قانونا.

العملية تندرج ضمن إطار مواصلة الجهود الميدانية الرامية إلى مروجي المواد المخدرة والمهلوسة في الأوساط الحضرية.