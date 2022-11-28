عين الدفلى: الإطاحة بمروج المخدرات في الوسط الجامعي

تمكن أمن ولاية عين الدفلى من الإطاحة بمروج للمواد المخدرة في الوسط الجامعي يبلغ من العمر 30 عاما.

وحسب أمن عين الدفلى فإن المعني من معتادي الإجرام تم توقيفه بعد إستغلال معلومات عن نشاطه الإجرامي. المتمثل في بيع وترويج المواد المخدرة في أوساط الطلبة بإحدى الكليات بجامعة خميس مليانة. مستغلا وضعيته كطالب جامعي بذات الكلية.

العملية نفذها عناصر فرقة الشرطة القضائية صبيحة يوم 24 نوفمبر الجاري بالقرب من ذات الكلية. أين ضبط متلبسا بحيازة 11 قرص من دواء بريغابالين 300 ملغ بعدما حاول التخلص منها أثناء عملية توقيفه. كما أفضت عملية تلمسه القانونية إلى ضبط بحوزته قطعة مخدرات.

المعني أنجز ضده ملف جزائي عن قضية حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات لأجل البيع و العرض على الغير. قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة أمس التي خصته بأمر إيداع.