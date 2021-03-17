عين الدفلى: الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وحجز56 قرص مهلوس

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عين الدفلى: الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وحجز56 قرص مهلوس
بقلم نسرين محفوف

تمكن أمن العبادية، بولاية عين الدفلى من الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وحجز56 قرص مهلوس.

عملية الإطاحة بالمشتبه فيه البالغ 36 سنة، جاءت عقب إستغلال معلومات عن ترويجه لمواد صيدلانية مصنفة من المؤثرات العقلية بالعبادية.

وتم توقيفه من طرف فرقة الشرطة القضائية يوم 14 مارس الجاري، بمسكنه العائلي، بعد إستصدار أمر بتفتيشه من النيابة المختصة.

وضبط متلبسا بحيازة 56 قرص مهلوس من أنواع مختلفة، إلى جانب حجز مقص كان يستعمله بعملية التقطيع والتجزئة .

وصدر بشأن المعني أمر إيداع بعد تقديمه أمام الجهات القضائية بمحكمة العطاف، عن تهمة الحيازة لغرض الترويج مؤثرات عقلية .


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