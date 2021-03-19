عين الدفلى: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كيف معالج وأقراص مهلوسة

تمكن أمن ولاية عين الدفلى من الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كيف معالج وأقراص مهلوسة.

وجاءت عملية الإطاحة بالمشتبه فيه البالغ 26 سنة، بعد عمليات متابعة وترصد تحركاته المشبوهة.

واستغلالا لمعلومات وردت المصلحة عن نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بأحياء مدينة عين الدفلى.

وتمكن على إثرها عناصر الشرطة من توقيفه ليلة 9 مارس الجاري في حدود منتصف الليل بالمنطقة الصناعية في عين الدفلى.

وضبط على متن مركبة كيا، حيث عثر بداخلها على كمية من الكيف المعالج على شكل صفيحة قدر وزنها بـ100.60 غرام.

وحسب ذات المصالح، فقد كانت الكمية مخبأة بإحكام تحت غطاء علبة تغيير السرعة.

كما عثر بحوزته قرصين مهلوسين كان يضعهما بجوربه .

المشتبه فيه، قدم بموجب ملف إجراءات قضائية، أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى، أين صدر بشأنه أمر إيداع.