عين الدفلى: الإطاحة بمشعوذ ينصب على ضحاياه عبر “الفايسبوك” بالعطاف

أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة العطاف بولاية عين الدفلى، مشعوذ ينحدر من الولاية كان يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي و التواصل مع زبائنه.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن توقيف المشتبه فيه تم وفقا لخطة أمنية دقيقة إثر وقوف عناصر ذات الفرقة على وقائع. تؤكد قيام أحد الأشخاص بممارسة أفعال السحر و الشعوذة و الترويج لها عبر الإنترنيت. و بالتنسيق مع نيابة الجمهورية كللت بتوقيف المعني، إضافة إلى ضبط عدة أغراض مشبوهة و أعشاب مجهولة المصدر. تستعمل في نشاطه الإجرامي و ذلك بعد تفتيش مسكنه.

كما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية ممارسة أفعال السحر و الشعوذة. من أجل الحصول على منافع مالية و الترويج لها عبر تكنولوجيا الإعلام و الاتصال. و حيازة و تداول صور و فيديوهات مخلة بالآداب العامة. مع تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة.