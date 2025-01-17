عين الدفلى: الإطاحة بمُروجي الإكستازي في خميس مليانة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة في عين الدفلى، من الإطاحة بمروجي الإكستازي وضبطت 2100 قرص إلى جانب مبلغ مالي قارب 28 مليون من عائدات النشاط الإجرامي.

عملية توقيف المشتبه فيهما تمت وفقا لخطة أمنية محكمة تم تفعيلها في الميدان. وجاء ذلك، إثر ورود واستغلال معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات الصلبة على مستوى أحد شوارع مدينة خميس مليانة.

حيث ثم توقيف هذا الأخير مع ضبط 2100 قرص إكستازي و مبلغ مالي بتفتيش مسكنه بموجب اذن قضائي.

وفي سياق التحقيق تمكن عناصر الفرقة من تحديد هوية أحد شركائه وتوقيفه بعد عمليات رصد ومتابعة لتحركاته بخميس مليانة.

هذا وتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما أحيلا بموجبه على الجهة القضائية المختصة.