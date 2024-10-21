عين الدفلى.. الإطلاق الرسمي لبرنامج التغطية بالأنترنت والهاتف الثابت

حل وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، بولاية عين الدفلى، في زيارة ميدانية للولاية .

حيث سيشرف الوزير خلال الزيارة على الإطلاق الرسمي لبرنامج تغطية 1400 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. على المستوى الوطني بشبكة الأنترنت و الهاتف النقال.

وفي مستهل الزيارة استمع كريم بيبي تريكي إلى عرض مفصل قدمته المديرة الولائية للقطاع. تضمن شروحات مفصلة عن أهم مؤشرات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالولاية، والمشاريع التنموية المنجزة خلال السنوات الفارطة، تلك الجاري إنجازها و كذا المشاريع المبرمجة.

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