عين الدفلى: الاطاحة بشخص يمتهن العرافة بعين الاشياخ

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الأشياخ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 68 سنة، ينحدر من بلدية واد الجمعة بولاية عين الدفلى.

وذلك على خلفية ممارسة مهنة العرافة مع حمل سلاح أبيض محظور.

الوقائع تعود الى يوم امس اين تم توقيف المشتبه فيه التي عقب قيام قوات الشرطة بدوريات تأمينية عبر قطاع اختصاصها.

أين لفت انتباههم قرب مركز البريد شخص مشبوه ، بعد التقرب منه وإجراء عملية التلمس الجسدية عليه، عثر بحوزته على مجموعة من الطلاسم والكتب الدينية وبعض الأغراض تستعمل في السحر والشعوذة.

بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور( سكين)، كان يضعها داخل قفة تقليدية الصنع.

وتضيف ذات المصالح انه بعد إستصدار إذن بتفتيش مسكنه من النيابة المختصة، عثر بداخل إسطبل على مجموعة من الأغراض ومواد و طلاسم يستعملها في نشاطه المشبوه.

وتمثلت في قصاصات بها كتابات غير مفهومة وأسماء لأشخاص ، كتب وألواح خشبية بها آيات قرآنية غير مفهومة.

وبعضها بها جداول تدل على الشعوذة، قطع معدنية، قطع قماش، مجموعة من الأحراز كراريس وأوراق كارتونية بها كتابات وكلمات توحي بالشعوذة.

وقدم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة عن قضية إتخاذ مهنة العرافة و حمل سلاح أبيض محظور.