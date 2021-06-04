عين الدفلى: الاطاحة بعصابة إجرامية تختطف وتحتجز الأشخاص بخميس مليانة

أطاحت مصالح الأمن بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى بحرهذا الأسبوع، بعصابة إجرامية تضم في صفوفها 12 شخصا من المسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 21 و 33 سنة ، أين يقوم أفرادها بالإعتداء على المواطنين بعد إختطافهم وحجزهم تعسفيا.

كما تم حجز أسلحة بيضاء مختلفة و كمية من المواد المخدرة و أسلحة بيضاء مختلفة معهم، وجاءت هذه العملية بعد تلقي مصالح الشرطة بخميس مليانة عدة شكاوى من أشخاص بما فيهم قصر من الجنسين تعرضوا للاختطاف، الحجز التعسفي متبوع بالفعل المخل بالحياء و الإعتداء الجسدي و الجنسي من طرف زعيمها المحرض الرئيسي لهذه المجموعة الاجرامية.

والتي اتخذت مسكنا في منطقة نائية ببلدية برج الأمير خالد مكانا لممارساتها المجرمة بعد تحويل و إختطاف الضحايا ، أين تمكنت قوات الشرطة مساء يوم 30 ماي الماضي من توقيفهم على إثر مداهمتهم بذات المسكن المشبوه بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة المختصة ، مع ضبطهم متلبسين بحيازة مواد مخدرة تمثلت في أقراص مهلوسة و 83 غرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مختلقة ،تمثلت في سيوف ، خناجر وسكاكين إلى جانب فأسين ، مبالغ مالية، هواتف نقالة مع حجز سيارة ودراجة نارية كانتا تستخدمان في عمليات الاعتداء والاختطاف.

المشتبه فيهم بعد اتمام اجراءات التحقيق، قدموا أمس أمام الجهة القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم عن تهم إنشاء و تنظيم عصابة و الإنخراط فيها .

وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات الإختطاف ، حجز الأشخاص دون وجه حق ، العنف العمدي، التعذيب والتهديد بإستعمال أسلحة بيضاء ،الإغتصاب، الفعل المخل بالحياء بالعنف تحت طائلة التهديد بإستعمال أسلحة بيضاء، الإبتزاز و التشهير.