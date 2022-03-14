عين الدفلى: الجمارك تحجز 510 وحدة من السجائر بمنطقة سوفاي

تمكن عناصر الفرقة المتعددة المهام بعين الدفلى التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالشلف. من توقيف شخص و حجز 510 وحدة سجائر من نوع BR و EDGE .فضلا 12 علبة معسل على مستوى منطقة سوفاي بخميس مليانة.

و جاءت هذه العملية التي تندرج في إطار المهام الحمائية للإقتصاد الوطني، بناء على تنسيق ميداني بالمنطقة. التي تم فيها مراقبة الشخص المشتبه فيه بصدد تسويق البضاعة المحجوزة بطريقة غير مشروعة. ليتم توقيفه وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

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تمكنت عناصر مركز المراقبة الجمركية بحاسي بلقبور، التابع لمفتشية أقسام الجمارك بان أمناس، من حجز كمية معتبرة من السجائر الأجنبية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، قد تمت هذه العملية، بالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي وكذا مصالح الدرك الوطني.

وتمكنت ذات المصالح، من حجز كمية معتبرة من السجائر الأجنبية قدرت بــ11800 خرطوشة و120 علبة معسل أجنبي الصنع.

كما تم العثور على هذه البضاعة مخبأة داخل صهريج لنقل الوقود.

وجاءت هذه العملية، في إطار التصدي لكل أشكال التهريب وحماية لصحة وسلامة المواطن.

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كما تمكن أفراد الدرك الوطني ببلدية أميه ونسة غرب ولاية الوادي من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من السجائر أجنبية النوع.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة أفضت إلى تحديد تحرك المركبة المشتبه بها وتوقيفها في سد أمني.

وبعد تفتيشها عثر في صندوقها الخلفي على 17500علبة سجائر ذات منشأ كوري.

كما تم على الفور توقيف المشتبه به وتحويله على التحقيق مع حجز البضاعة المحملة.

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