عين الدفلى: الجمارك تحجز 9599 قرص مهلوس ببوراشد
تمكنت عناصر الفرقة المتعددة المهام بولاية عين الدفلى التابعة لمفتشية أقسام جمارك الشلف، من حجز كمية من المؤثرات العقلية.
و أفاد بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، اليوم بأن الكمية المحجوزة قدرت بـ 9599 قرص مهلوس من مختلف الأحجام والأنواع بمنطقة بوراشد.
وحسب ذات المصادر، فإن عملية الحجز تمت بعد توقيف ذات المصالح سيارة سياحية مشتبه فيها.
في هذا السياق، وبعد إخضاعها لعملية تفتيش ومراقبة تم العثور على الكمية المذكورة من أقراص المهلوسة.
بالمقابل تم توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
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كما تمكنت فصيلة الشرطة القضائية بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، من شل نشاط مروج للمخدرات يبلغ من العمر 29 سنة،يقيم بمدينة مليانة.
بالمقابل تم حجز كمية من المخدرات تقدر بـ 19 غرام إضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة و مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم.
في هذا السياق الإطاحة بالمشتبه فيه، تمت بعد إستغلال معلومات تتعلق بنشاطه المشبوه، حيث كان يتخذ محل جزارة كائن بشارع بوقارة بخميس مليانة.
لممارسة نشاطه في التخزين و الترويج.
أين تمكن عناصر الشرطة، بعد مداهمته بذات المحل من ضبطه متلبسا بحيازة أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين.
إضافة إلى قطع مخدرات بوزن 19 غرام كانت مخبأة بإحكام بزوايا مختلفة بالمحل، مع حجز مبلغ مالي من عائدات ترويج هذه المواد يقدر بأكثر من 23 مليون سنتيم.
المشتبه فيه قدم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة التي خصته بأمر إيداع.
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