عين الدفلى: الجمارك تحجز 9599 قرص مهلوس ببوراشد

تمكنت عناصر الفرقة المتعددة المهام بولاية عين الدفلى التابعة لمفتشية أقسام جمارك الشلف، من حجز كمية من المؤثرات العقلية.

و أفاد بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، اليوم بأن الكمية المحجوزة قدرت بـ 9599 قرص مهلوس من مختلف الأحجام والأنواع بمنطقة بوراشد.

وحسب ذات المصادر، فإن عملية الحجز تمت بعد توقيف ذات المصالح سيارة سياحية مشتبه فيها.

في هذا السياق، وبعد إخضاعها لعملية تفتيش ومراقبة تم العثور على الكمية المذكورة من أقراص المهلوسة.

بالمقابل تم توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

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