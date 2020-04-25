عين الدفلى.. الحبس لشاب قام بإبتزاز وتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل

قامت فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن عين الدفلى، نهاية الأسبوع بتوقيف شخص على خلفية تورطه في قضية الإبتزاز.

وتورط المعني والذي يبلغ من العمر 21 سنة، في قضية الإبتزاز والتهديد بنشر صور مع التشهير، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاءت عملية توقيف المعني محل شكوى من فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، بعد التحقيق المباشر من قبل الضبطية القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وذلك بشأن شكوى ضحيته التي قام بإبتزازها وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي.

واستغل المعني علاقته بضحيته ليقوم بإبتزازها، حيث قام بالحصول على مبلغ مالي يقدر بـ100 مليون سنتيم إضافة إلى حلي، بعد تهديدها بنشر صور لها كان يملكها بهاتفه النقال.

وتبين أن المشتبه فيه، تداول تلك الصور، مع أحد أصدقائه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تجاه المعني، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.

أين خص بوضع الشاب رهن الحبس المؤقت، عن جناية الفعل المخل بالحياء وجنحة التهديد بالتشهير21.