عين الدفلى: الدرك يحجز قرابة 16 ألف قارورة خمر بالعبادية

تمكن أفراد الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية بعين الدفلى من حجز 15911 وحدة من المشروبات الكحولية. من مختلف الأحجام بقيمة مالية قدرت بـ 3882900 دج

العملية جاءت بعد استغلال معلومات تحصلت عليها فرقة أبحاث الدرك الوطني عن شاحنة تحمل كمية من المشروبات الكحولية في طريقها الى بلدية العبادية. ليتم مساء السبت نصب نقطة مراقبة بالطريق. أين تم توقيف الشاحنة وبعد تفتيشها عثرت ذات المصالح على 301 وحدة من المشروبات الكحولية بداخلها. ليتم حجزها و توقيف شخصين كانا بداخلها .

التحقيقات مع المشتبه فيهما اسفرت عن معلومات بوجود كميات اخرى بمنزل أحدهما ببلدية العبادية. ليتم تفتيش المسكن و استرجاع 15610 قارورة خمر.