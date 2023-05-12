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قناة النهار

عين الدفلى / السفير الصيني في زيارة لأطباء بلده بمستشفى مكور حمو

بقلم قناة النهار
عين الدفلى / السفير الصيني في زيارة لأطباء بلده بمستشفى مكور حمو
الصين
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عين الدفلى / السفير الصيني في زيارة لأطباء بلده بمستشفى مكور حمو

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