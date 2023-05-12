قناة النهار عين الدفلى / السفير الصيني في زيارة لأطباء بلده بمستشفى مكور حمو بقلم قناة النهار نشر في 12 ماي 2023 - 11:27 الصين شارك غرِّد أرسل 38 0 عين الدفلى / السفير الصيني في زيارة لأطباء بلده بمستشفى مكور حمو إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MGw9B اقرأ أيضا رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن قناة النهار 01 ماي وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى قناة النهار 02 ماي تجارة: التفاح المحلي بأزيد من 600 دج إن وجد بالأسواق قناة النهار 29 أفريل شاب يجهش بالبكاء ويحتضنه رئيس المجلس الأعلى للشباب خلال حوار مع مجموعة من الشباب قناة النهار 10 ماي تطهير التعريفات الجمركية قطع الطريق أمام الغش وتضخيم الفواتير قناة النهار 23 أفريل طالع هابط: بعد بث النوي للخراب بجيجل والعاصمة .. السلطات المحلية تتدخل وتصلح الأوضاع قناة النهار 04 ماي الشيخ النوي وفي خرجة إستثنائية يقتحم بلاطو قناة النهار بـ "بوكي بصل" قناة النهار 22 أفريل "نوال قدودو :" لقطة السقلة في ماد إن لم أكن أتوقّعها قناة النهار 22 أفريل جولة في إفريقيا" هو عنوان الحفل الذي أحيته فرقة سلطان قناوة بقاعة ابن خلدون" قناة النهار 05 ماي غليزان : تضرر محاصيل إنتاج الحبوب بالمحيطات غير المسقية و الفلاحون يحولونها الى أعلاف قناة النهار 25 أفريل