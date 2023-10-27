عين الدفلى: الشرطة تحجز أزيد من 33 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بمدينة عين الدفلى من ضبط كمية كبيرة من مادتي السجائر و الشمة إضافة الى العاب نارية.

ويضيف بيان ذات المصالح ان كمية من السجائر المحجوزة و المقدرة ب 3331 علبة مجهولة المصدر في حين ان 202 علب اخرى أجنبية الصنع ومحصلة بواسطة التهريب. بإضافة الى2834 وحدة من مادة الشمة، 15 علبة تبغ معسل، وألعاب نارية تمثلت في : 45 وحدة شماريخ (فيميجان)و5 وحدات بوق، محصلة عن طريق التهريب .