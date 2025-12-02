عين الدفلى: الشرطة تحجز 9240 قرص مهلوس بخميس مليانة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة بعين الدفلى من ضبط 9240 قرص مهلوس. و توقيف ثلاثة أشخاص في القضية مع تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة.

عملية توقيف المشتبه فيهم جاءت بعد استغلال معلومات عن قيام أحد الأشخاص بحيازة مؤثرات عقلية بغرض ترويجها عبر إقليم الاختصاص بعين الدفلى. و بعد التنسيق مع النيابة المختصة، و اتخاذ الإجراءات الشرطية اللازمة، تم مباشرة التحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيس وبحوزته الكمية المضبوطة.

ومواصلة للتحريات في القضية تم توقيف شخصين آخرين، مع ضبط مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. ليتم إنجاز ملف جزائي عن قضية حيازة و وضع البيع و الشراء و الآخرين للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروع. و جنحة حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور