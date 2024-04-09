عين الدفلى: الشرطة تسترجع سيارة مسروقة في ظرف قياسي

تمكنت شرطة عين الدفلى من إسترجاع مركبة مسروقة في ظرف قياسي مع توقيف الفاعلين في العملية.

العملية وتوقيف المشتبه فيهما جاء استغلالا لمعلومات مسبقة وردت إلى فصيلة مكافحة المساس الممتلكات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مفادها وجود سيارة محل سرقة بصدد بيعها.

إستغلالا للمعلومات المتحصل عليها تم مباشرة تحريات ميدانية معمقة. بالتنسيق مع النيابة المختصة و التي أفضت إلى التعرف و تحديد نوع السيارة و مالكها. كما أن التحقيق بيّن أن صاحب المركبة لم يكن على علم بتعرض مسكنه للسرقة والإستيلاء على مركبته.

الجهود الميدانية مكنت في ظرف وجيز من توقيف شركاء الفاعل و هما من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات. مع استرجاع المركبة من مكان إخفائها بمدينة العطاف. المشتبه فيهما تم إحالتهما أمام الجهة القضائية المختصة.