عين الدفلى: الشرطة تسلم قرد الى مصالح الغابات بخميس مليانة
بقلم بلال شرفاوي
في إطار التعاون بين مختلف المصالح في مجال حماية الحيوانات البرية، إستلمت هذا اليوم مصالح محافظة الغابات من مصالح أمن دائرة خميس مليانة قرد ( مكاكا سيلفانوس ) Singe magot من جنس ذكر تم القبض عليه بأحد شوارع مدينة خميس مليانة.
يذكر ان هذا الحيوان من الحيوانات البرية غير الأليفة المحمية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 235/12 المؤرخ في 24 ماي 2012 الذي يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية، اين تم عرضه على الطبيب البيطري التابعه لمفتشية البيطرة للمصالح الفلاحية حيث أكد سلامته من أي مرض.
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