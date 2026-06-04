عين الدفلى: الشرطة تضبط 1212 قرص مهلوس وتوقف 5 أشخاص بمليانة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس مليانة ولاية عين الدفلى من توقيف 05 أشخاص متلبسين بحيازة كمية من المؤثرات العقلية.

وتم حجز 1212 كبسولة من مختلف الأنواع. بالإضافة كذلك إلى 36 قرص من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي. ودراجة نارية تستعمل في ترويج هذه السموم. كما تم حجز سلاح أبيض محظور “خنجر” ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية مع إحالتهم على العدالة بموجب ملف جزائي.

العملية نفذت بعد الإستغلال الجيد للمعلومات عن حيازة أحد الأشخاص كمية من المؤثرات العقلية بمدينة خميس مليانة. حيث كلّلت الخطة الأمنية إلى توقيفه متلبسا بعد تفتيش مسكنه بموجب إذن نيابي رفقة شركائه الثلاثة.

و في سياق التحقيق، تم توقيف شخص خامس للاشتباه بضلوعه في ذات القضية. أين أنجز ملف جزائي في القضية و أحيل المشتبه فيهم على الجهات القضائية.

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