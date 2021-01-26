عين الدفلى: الشرطة تفكك شبكة إجرامية مختصة في بيع و تهريب مادة العاج

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب و بيع مادة العاج.

وتتكون الشبكة من 10 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين28و38سنة، وينحدر أفرادها من ولايات تيندوف، تيزي وزو،وتلمسان ورعية إفريقي.

هذا ويمتد نشاط هذه الشبكة الإجرامية عبر ولايات مختلفة من الوطن.

وتم على إثر هذه العملية حجز كمية من مادة العاج تقدر بـ 17 كلغ و 440 غرام، منها قطع من المادة الخام متمثلة في أنياب فيلة وأخرى على شكل مجسمات فنية منحوتة .

وتعود وقائع القضية الى تاريخ21جانفي المنصرم، اين تم توقيف ثلاثة أفراد من عناصر هذه الشبكة على مستوى ولاية عين الدفلى.

وذلك بعد إفشال صفقة بيع و شراء لهذه المادة.

وتم توقيفهم على متن شاحنة ضُبط بأحد صناديقها كمية من مادة العاج الخام مخبأة بإحكام، متمثلة في أربعة قطع لأنياب الفيلة بوزن

أكثر من6كلغ.

ليتم بعدها فتح تحقيق معمق ادى بعد تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الى توقيف4عناصر آخرين على مستوى إحدى بلديات تلمسان، وحجز

الكميات الأخرى بوزن يفوق 11 كلغ على شكل قطع من أنياب الفيلة و قطع أخرى على شكل مجسمات فنية منحوتة.

كما تم حجز مركبة كانت تستعمل في نشاطهم المشبوه.

المشتبه فيهم تم تقديمهم اليوم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى.