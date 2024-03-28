عين الدفلى: الشرطة تفكك لغز سرقة سيارة وتسترجعها

تمكنت فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات لأمن ولاية عين الدفلى، من تفكيك لغز قضية سرقة سيارة و توقيف الفاعلين مع استرجاع كافة أجزاء السيارة محل السرقة.

العملية جاءت إستغلالا للأبحاث الميدانية المعمقة المدعمة بالتحريات التقنية التي باشرها محققو المصلحة. إثر تسجيل حادثة سرقة سيارة على مستوى أحد أحياء مدينة عين الدفلى. مكنتهم من الوقوف على ملابساتها و تحديد هوية الجناة المقيمين ببلدية مجاورة و توقيفهم.

جهود عناصر الشرطة كللت بإسترجاع كافة أجزاء السيارة بعدما قام المشتبه فيهم بتفكيكها وبيع محركها لشخص أخر. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة.