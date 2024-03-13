عين الدفلى: الشرطة توقف شخصين وتحجز كمية من المهلوسات

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، شخصين متلبسين بحيازة 810 قرص مهلوس، مع حجز كمية من المهلوسات.

وحسب بيان لذات السلك الأمني، القضية تمت بعد استغلال لمعلومات وردت إلى عناصر الفرقة عن شخص. يحوز كمية من المؤثرات العقلية بصدد بيعها و ترويجها بإقليم الاختصاص.

وبعد التحريات والمراقبة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهما. متلبسا بحيازة 330 مؤثر عقلي بالقرب من مقر إقامته.

وأوضح ذات المصدر، أفضت التحريات في القضية إلى توقيف شريكه في العملية وبحوزته 480 قرص مهلوس. من علامات مختلفة و ضبط مبلغ 46 ألف دج من عائدات البيع و الترويج.

كما أفاد المصدر نفسه، أن بعد تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة، أنجز ملف جزائي في حقهما و أحيلا بموجبه على الجهات القضائية المختصة.

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