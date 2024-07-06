عين الدفلى: الشرطة توقف شخصين وتحجز 6 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية عين الدفلى، من توقيف شخصين من مروجي المؤثرات العقلية و ضبط 6 آلاف قرص مهلوس ومبلغ مالي.

العملية مكنت من الإطاحة بالمشتبه فيهما، وتمت بناء على استغلال معلومات مؤكدة. مفادها أن مجموعة من الأشخاص يحوزون على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة لغرض ترويجها عبر إقليم الاختصاص.

وقامت ذات المصالح، بإعداد خطة أمنية محكمة أثمرت عن توقيف شخصين من أفراد الشبكة على مستوى الجهة الغربية للولاية. مع ضبط 6000 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي فاق 14 مليون سنتيم من عائدات نشاطهم الإجرامي.

كما تم تقديم المشتبه فيهما عن قضية الحال على الجهة القضائية المختصة.