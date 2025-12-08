عين الدفلى: الشرطة توقف شخصين ينصبان على المواطنين عبر الفايسبوك بالعطاف

تمكنت شرطة العطاف بولاية عين الدفلى، من توقيف شخص بتهمة النصب الإلكتروني على الجمهور.

توقيف المشتبه فيهما و الذي تم تباعا، جاء على إثر تحريات تقنية و ميدانية بعد رصد حساب عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي يقوم صاحبه بعرض للبيع أصول إفتراضية (شحن عملات رقمية).

نتائج التحقيق بعد تحديد هوية صاحب الحساب و توقيفه، خلصت أنه كان يقوم بإستدراج ضحاياه و التحايل عليهم بعد سلبهم أموالهم بالإستعانة بشريكه، جرى توقيفه هو الآخر.

المشتبه فيهما تم إحالتهما على العدالة بموجب ملف جزائي.