عين الدفلى: العثور على الطفلة “آية” الضائعة في غابة غيلاس بعريب

تمكّن أفراد الدرك الوطني صبيحة اليوم بمدينة عريب بعين الدفلى، من العثور على الطفلة المختفية مساء أمس بغابة غيلاس.

وذلك بعد عملية تمشيط واسعة شارك فيها المواطنون والحماية المدنية، ومصالح الدرك الوطني.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الواقعة تعود إلى مساء أمس، أين كانت الطفلة آية ذات الثلاث سنوات تلهو خارج منزل جدها بغناجة.

وقد خرج خال الطفلة متوجها إلى المسجد لأداء صلاة المغرب فتبعته الطفلة، ليأمرها بالعودة وإكماله الطريق نحو المسجد.

وبعد عودته تفاجأ بعدم وجود الطفلة بالمنزل لتنطلق رحلة بحث وتمشيط واسعة من السلطات الامنية والمواطنين والحماية المدنية.

يشار ان الطفلة اية عثر عليها صباح اليوم في حوالي الساعة الثامنة ونصف في مكان تم تمشيطه البارح مرارا و تكرارا غير بعيد عن منزل جدها.

وأضافت ذات المصادر، أن الطفلة هي بصحة جيدة على مستوى مستشفى مكور حمو بعين الدفلى.

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.