عين الدفلى: العثور على تلميذة مشنوقة داخل ثانوية بالعبادلة

لقيت تلميذة تدرس في القسم الثانوي مصرعها شنقا داخل ثانوية واضحة عبد القادر ببلدية العبادلة ولاية عين الدفلى.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فقد توفيت فتاة صباح اليوم الأربعاء في ظروف غامضة داخل ثانوية ببلدية العبادلة. كما أن الفتاة تبلغ من العمر 15 سنة عثر عليها ميتة داخل دورات المياه بثانوية واضحة عبد القادر.

وأشارت ذات المصادر، أن الفتاة كانت مشنوقة ما يرجح فرضية الانتحار في انتظار ماستسفر عنه التحقيقات.