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عين الدفلى.. العثور على جثة شيخ مشنوق في مليانة

أخبار الجزائر
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عين الدفلى.. العثور على جثة شيخ مشنوق في مليانة
بقلم مصطفى.ق

عثرت مصالح الحماية المدنية لعين الدفلى بمدخل غابة محجرة حي المناجم ببلدية مليانة على جثة شيخ متوفي شنقا في حالة متقدمة من التعفن.

وفي حدود الساعة 12 سا و15 دقيقة من نهار اليوم عثر على الجثة الراس والاطراف عبارة عن هيكل عظمي اما الجذع عادي.

الشيخ كان محل بحث من اهله منذ 28  أكتوبر الماضي وجد ملقى على الارض مشنوق بحبل بلاستيكي امام جذع شجرة زيتون.

الضحية يبلغ من العمر 83 سنة متزوج واب لاربعة اطفال ينحدر من عين الناموس بلدية عين التركي.

فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادثة.


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