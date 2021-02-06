عين الدفلى: العثور على “طقوس ماسونية ” بالملعب البلدي لمليانة  

تم العثور بلدية مليانة في عين الدفلى على رسوم ترمز للماسونية والشعوذة على الجدار الخلفي للملعب البلدي.

وخلال جولة ميدانية لمير مليانة تفاجأ برسوم ترمز للماسونية والشعوذة على الجدار الخلفي للملعب البلدي وكذا حفرة بعمق حوالي 3 امتار.

الأمر الذي اثار تساؤله عن سبب وجودها وبعد سؤال بعض المواطنين، اكتشف وجود شخص يأتي كل صباح للحفر.

وعند تقصي الامر تبين أن الشخص قام بذلك يعتقد ان هناك كنز مدفون خلف الجدار وان العين هي من سيحرصه.

ليقوم ذات المسؤول بإبلاغ السلطات الامنية بالواقعة من اجل فتح تحقيق

داعيا في نفس الوقت المواطنين للتبليغ على مثل هاته المعتقدات التي تعتبر دخيلة على تعالم الدين الحنيف.