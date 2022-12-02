آدم وحواء عين الدفلى: “الفريت”.. الطبق الغذائي الأكثر إستهلاكا رغم أضراره على الصحة بقلم النهار أونلاين نشر في 02 ديسمبر 2022 - 23:30 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fBUzm اقرأ أيضا شاب طموح يناشد زوجة صالحة تقاسمه الحلال بما يرضي الله آدم وحواء 28 نوفمبر إمرأة حنون وجادة يشقّ معها الطّريق في رحاب العدل والمساواة آدم وحواء 02 ديسمبر سيدة متميزة ناجحة.. من يطلبها على سنة سيد الخلق آدم وحواء 14 نوفمبر رغبتي في زوج يكون لي ظهر وسند آدم وحواء 15 نوفمبر رجل متميز يريد الارتباط بزوجة ثانية على سنة الله ورسوله آدم وحواء 13 نوفمبر نساء ترغبن في الستر تحت سقف المودة والرحمة آدم وحواء 16 نوفمبر أناشد رجلا شهما متشبعا بالأخلاق وحس المسؤولية آدم وحواء 01 ديسمبر عزباء تناشد الحلال وزوجا تقيا تكمل إلى جانبه المشوار آدم وحواء 18 نوفمبر امرأة أن تحيا إلى جانبي معززة مكرمة آدم وحواء 17 نوفمبر رجل ذو مبادئ وقلب كبير يناشد صاحبة النصيب آدم وحواء 14 نوفمبر