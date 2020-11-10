عين الدفلى: الوضعية الوبائية مستقرة.. و12 بالمائة نسبة الأسرة التي يشغلها المصابون بالوباء

تعرف الحالة الوبائية والصحية بولاية عين الدفلى إستقرارا إلى حد الآن مقارنة ببعض الولايات التي تعرف إنتشارا واسعا للفيروس.

وحسب مصادر موثوقة من مديرية الصحة “للنهار أونلاين”، فإن 12 بالمئة هي نسبة الأسِّرة التي يشغلها المصابون بالوباء.

وأضافت ذات المصادر، أن مستشفيات الولاية كانت تنعدم فيها الاصابات حتى منتصف أكتوبر الفارط.

وكشفت نفس المصادر، أن العمليات الجراحية والفحوصات الدقيقة للمرضى متوفرة على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية بالولاية.

أما عن القطاع التربوي، فأشارت إلى أنه لا يوجد غلق لأي مدرسة تعليمية بسبب الوباء والحالات المشتبه فيها معظمها ترجع الى الأنفلونزا الموسمية.

كما أن الطبيب المدرسي هو من يفصل في الحالات المشتبهة اذا كانت فيه في الوسط التربوي لتجنب أي احتيال بغرض الحصول على عطلة مدفوعة الأجر.

وفيما يخص انطلاق عملية التلقيح، أشار المصدر أنها لم تبدأ عملية التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية بعد على مستوى الولاية.

كما سيتم إتخاذ إجراءات إحترازية جديدة فيما يخص الانشطة التجارية والاجتماعية بالولاية لتفادي إنتشار الفيروس.