عين الدفلى: انتشال جثة شاب سقط بواد الشلف

تم اليوم، انتشال جثة الشاب خرشاوي ناصر من طرف غطاسي الحماية المدنية، على بعد 150متر من مكان سقوطه، بواد الشلف.

وقد سقط الشاب، البالغ من العمر حوالي 20 سنة، أمس، في حدود الرابعة مساء، حيث كان يرعى الغنم.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حمو بعين الدفلى .

عملية البحث جرت تحت إشراف مديرية الحماية المدنية لعين الدفلى، بحضور عزيز بن يوسف، والي الولاية، والسلطات الأمنية والعسكرية والمدنية.

وقد جند لهذه العملية 175عون بمختلف الرتب من بينهم 21 غطاس، وأكثر من 30 مركبة.

وتم إرسال الدعم بفرق من الولايات المجاورة ( شلف ، المدية ،البليدة، العاصمة ).