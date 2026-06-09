عين الدفلى..انتشال جثة طفل من حوض مائي

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في وحدة برج الأمير خالد مدعمة بفرقة الغطس من الوحدة الرئيسية اليوم في حدود الساعة 12ساو 55 دقيقة. لأجل انتشال طفل متوفي من داخل حوض مائي بفرقة الصبايحية ببلدية بئر ولد خليفة.

ويبلغ الطفل المتوفي من العمر 17 سنة، وتم اخراجه من حوض دائري بقطر 20 مترا وعمق الماء حوالي 04 أمتار.

وجرى انتشال وتحويل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور