عين الدفلى: انتشال جثة من داخل بئر ببلدية العمارة (صور)

انتشلت عناصر الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، جثة شخص متوفي من داخل بئر، بالمكان المسمى فرقة الزيادير بلدية العمارة بعين الدفلى.

وذلك على الساعة 15:55سا، أين تم انتشال جثة شخص مختل عقليا يبلغ 29 سنة، بمنطقة فرقة الزيادير بلدية العامرة.

ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الإستشفائية عين الدفلى.