عين الدفلى : اوامر بتزويد حافلات النقل الجامعي بأجهزة gps

تحت اشراف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، امر مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية مدراء القطاع لولايات الوطن، بوضع اجهزة تحديد الموقع داخل حافلات النقل الجامعي و ذلك بهدف تكوين قاعدة بيانية دقيقة وتحسين الخدمة

الديوان وجه تعليمات للمدراء الولائيين للخدمات الجامعية من اجل بحث العملية مع ممثلي متعاملي النقل الجامعي. اين اجتمع اليوم مدير الخدمات الجامعية بعين الدفلى مع رئيس مصلحة المراقبة و التنسيق. و كذا رئيس مصلحة النقل و ممثلي متعاملي النقل الجامعي من اجل ضبط الاجراءات اللازمة لتزويد الحافلات بهاته الاجهزة. ليتقرر بعدها في نهاية الاجتماع مباشرة العملية في اقرب الاجال .

وحسب ماعلمته النهار اون لاين فإن الاجراء جاء من اجل اعطاء صورة شاملة و واضحة عن عمل الحافلات. وكذا تحديد النقاط التي تشهد مشاكل. اضافة الى محاربة تحايل البعض في بعض المرات. حيث سيمكن لخلية المراقبة معرفة عدد الحافلات الناشطة وحتى عدد الدورات التي تقوم بها يوميا مع ارسال المعلومات الى خلية اخرى في الديوان. و الذي من شأنه ان يصلح الخلل في احد اهم متطلبات الطالب الجامعي.