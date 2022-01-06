عين الدفلى: ايداع ثلاثيني الحبس بعد سرقه و حرقه لمسكن عائلي بخميس مليانة

تمكنت مصالح أمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، في ظرف وجيز من حل لغز قضية سرقة من داخل مسكن و حرقه.

و هي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي و خلفت ردود أفعال مستنكرة لهذا الفعل الإجرامي بعدما بثت قناة “النهار” تقريرا حول الحادثة.

وفي هذا السياق، تعود الوقائع إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021، أين تلقت مصالح الشرطة بخميس مليانة شكوى من الضحية صاحب مسكن واقع بحي بوطان للسرقة.

وهذا من طرف مجهولين مستغلين عدم تواجده فيه رفقة عائلته.كما أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل أقدم الفاعل على حرق ذات المسكن

بعدما استولى على عدة أغراض.

بالمقابل مكنت التحريات الميدانية المكثفة لفصيلة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة المختصة المحققين من فك ملابسات هذه القضية

و توقيف الفاعل الذي يبلغ من العمر32 سنة يوم 3 جانفي الجاري.

كما أن المعني ضبط مصابا بحروق على مستوى الوجه و اليدين جراء فعله الإجرامي، كما تمكنت قوات الشرطة إثر عملية تفتيش مسكنه الكائن بذات الحي

من ضبط و إسترجاع بعض المسروقات التي تخص الضحية مع استرجاع أدوات استعملها الجاني في نشاطه الإجرامي.

الى جانب ذالك، المشتبه فيه وبعد إستكمال كافة إجراءات التحقيق ، قدم أمس بموجب ملف قضائي أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة.

و التي خصته بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية عن تهمة جناية وضع النار داخل مسكن ملك للغير متبوع بجريمة السرقة من داخل مسكن.

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