عين الدفلى.. ايداع فتاة الحبس وغلق حسابها الالكتروني بعد نشرها موضوع الفلسفة مساء هذا اليوم

أصدرت محكمة عين الدفلى، عقوبة عام حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في الجلسة في حق فتاة قامت بنشر موضوع الفلسفة مساء هذا اليوم، حسب بيان الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان،” أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية ، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات وتأمين سيرها ، عالجت نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/06/12 قضية تتعلق بنشر موضوع مادة الفلسفة ، تم إرتكابها من طرف المسماة (خ، ص ) بإستعمال شبكة التواصل الاجتماعي.”

وبتاريخ اليوم الموافق ل 2024/06/12 ، تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري

أين صدر حكم جزائي بنفس التاريخ ، قضى بإدانة المتهمة وعقابها بعام حبس نافذة و100.000دج غرامة نافذة مع الإيداع في الجلسة ، مع مصادرة المحجوزات و غلق الحساب الالكتروني الخاص بالمتهمة. يضيف البيان.